В Мариуполе слышны мощные взрывы на двух заводах — советник мэра 15 сентября, 19:27 Город Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе слышны взрывы на двух заводах. Оккупанты проводят разминирование.

Об этом заявил советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Мариуполь. Мощные взрывы на обоих заводах — разминирование. Надеемся — без потерь гражданского населения», — написал он.

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В то же время, по его словам, наблюдается необычная военная активность в Мариупольском районе.

«В районе хутора Бабах-Тарама возле с. Урзуф целый день фиксировали работу вражеской артиллерии в сторону условной линии фронта по Запорожской области. Усиление работы авиации врага — самолеты по направлению Ейск (Приморско-Ахтарск) над морем, набирая высоту возле Мангуша/Никольского производя выстрелы. Раньше самолеты пытались подойти значительно ближе, к Розовке/Конских раздоров. Теперь судя по всему опасаются. И это — хорошо», — заявил он.

15 сентября в Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества

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