В Мариуполе ситуация сложная, но город держится — Минобороны Украины 7 апреля, 18:58 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты на захваченных улицах Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Ситуация в Мариуполе остается сложной, но город держится. Об этом заявил представитель Минобороны Александр Мотузянык во время брифинга.

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«Ситуация в Мариуполе сложная. В то же время город держится, по состоянию на сегодня там реет украинский флаг. Продолжаются уличные бои», — сказал он.

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Он добавил, что город значительно разрушен и взял на себя один из главных ударов российских оккупантов.

«Благодаря героизму наших защитников нам удалось добиться успехов на многих направлениях, где оккупанты наступали. Россияне могут уничтожить этот город, но героизм наших военных, которые обороняют Мариуполь, им не удастся уничтожить никогда», — подчеркнул Мотузянык.

По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 100 тысяч человек.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они также принудительно вывозят мариупольцев на территорию РФ.

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