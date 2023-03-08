В Мариуполе заметили военную технику РФ с новыми отметками — фото
Новые отметки на технике оккупантов в Мариуполе (Фото:Андрющенко Time / Telegram)
Во временно захваченном российскими военными Мариуполе фиксируют использование новых отметок захватчиками на своей военной технике — треугольник поверх Z.
Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.
Также была замечена военная техника и без отметок.
«Фиксируем использование новых отметок оккупантов в последних колоннах. Треугольник этаж Z. К тому же большинство колонны имело отметку V или вообще без отметок. Круг в треугольнике не наблюдается с начала зимы», — написал Андрющенко.
Мариуполь и окрестные селения захватчики превращают в военно-логистический хаб русской армии.
В Мариуполе и за городом захватчики установили пункты контроля на всех мостах, роют возле них окопы и проводят минирование.