В Мариуполе заметили военную технику РФ с новыми отметками — фото

8 марта, 18:38
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Новые отметки на технике оккупантов в Мариуполе (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Новые отметки на технике оккупантов в Мариуполе (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Во временно захваченном российскими военными Мариуполе фиксируют использование новых отметок захватчиками на своей военной технике — треугольник поверх Z.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

Также была замечена военная техника и без отметок.

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«Фиксируем использование новых отметок оккупантов в последних колоннах. Треугольник этаж Z. К тому же большинство колонны имело отметку V или вообще без отметок. Круг в треугольнике не наблюдается с начала зимы», — написал Андрющенко.

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Мариуполь и окрестные селения захватчики превращают в военно-логистический хаб русской армии.

В Мариуполе и за городом захватчики установили пункты контроля на всех мостах, роют возле них окопы и проводят минирование.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Военная техника Армия России Война России против Украины

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