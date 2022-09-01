«Вдруг кто-то из первоклашек окажется из Азова». В Мариуполе российский депутат пришел в школу с пистолетом 1 сентября, 14:51 В Мариуполе российский депутат пришел в школу с пистолетом (Фото:Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко/Telegram)

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе российский депутат Государственной думы Дмитрий Саблин пришел в школу на День знаний с пистолетом на поясе.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он обнародовал фото из школы №65, которая находится в Центральном районе города.

« А вот так первое сентября выглядит глазами оккупантов. Вся мраZота приперлась в первый класс школы 65 в Центральном районе для хороших фото», — написал он.

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Андрющенко добавил, что на фото с пистолетом депутат Госдумы, куратор по Мариуполю Дмитрий Саблин.

«А вдруг кто-то из первоклашек окажется из Правого Сектора или Азова, достанет из рюкзака винтовку и убьет? При том, что на входе в школу все дети обысканы русскими оккупантами. МраZота как она есть…», — подытожил советник городского головы Мариуполя.

Ранее он сообщал, что в городе захватчики хотят открыть 16 школ.

Количество школ не соответствует количеству объектов социальной инфраструктуры, озвученной главой террористической организации «ДНР» Денисом Пушилиным.

Андрющенко заявил, что по меньшей мере четыре из анонсированных школ в стадии «голые стены». При этом в школе №38 даже нет крыши.

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