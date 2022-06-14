Жители города — безразличны. Оккупанты раздают своим военным в Мариуполе препараты от холеры 14 июня, 02:42 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный жилой дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Иммунолог Федор Лапий заявил, что в захваченном Мариуполе оккупанты начали раздавать своим военным препараты, чтобы обезопасить от холеры.



В эфире украинского телемарафона он сообщил, что простые жители города для оккупантов безразличны.

«О своих они заботятся, им выдают специальные таблетки для очистки воды. Потому что основная проблема для войны, для того, чтобы холера распространилась — это недоступность к чистой питьевой воде», — заявил Лапий.

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Он напомнил, что для того, чтобы получить чистую воду, люди в городе записываются за несколько дней до этого.

«Но как кипятить, если у вас нет дома газа. Если все это сводится к улице и к дровам. Мы знаем, что люди за чистой питьевой водой в Мариуполе записываются на несколько дней вперед. Таким образом, есть значительное ограничение доступности к этой воде», — сообщил иммунолог.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке болезни в городе.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.



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