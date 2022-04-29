Тотальный контроль. В Мариуполе российские оккупанты раздают украинцам открытки с «правилами» жизни 29 апреля, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь, преступно разрушенный российскими захватчиками, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

В Мариуполе российские военные раздают местным жителям листовки под названием «ответы на вопросы», фактически представляющие собой своеобразную инструкцию к жизни под оккупацией

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Оккупационные власти распространяют в Мариуполе такие листовки „Ответ на вопросы“. Именно они показывают все реалии нынешнего и будущего Мариуполя во время оккупации», — сообщает Андрющенко.

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Согласно этим сообщениям оккупантов, чтобы перевести безналичные деньги в наличные «официально» невозможно. От слова «долой». То есть, даже «неофициальный» обнал, работающий в городе, работает исключительно через мобильный банкинг украинских банков.

«В случае отключения абонентов на оккупированной территории мариупольцы останутся без денег. Ни банановая республика „днр“, ни россия не способны обеспечить финансово мариупольцев уже сегодня и в ближайшей перспективе», — говорится в сообщении Андрющенко.

Также сообщается, что фильтрация (или как ее называют оккупанты — варификация). Обязательно для всех, не только для выезжающих из Мариуполя. Но выезжать даже в Донецк без фильтрации запрещено. Тотальный контроль. Настоящее гетто.

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