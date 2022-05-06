«Циничный праздник на костях». В Мариуполе, на фоне разрушенного города, оккупанты активно готовятся к празднованию 9 мая — фото 6 мая, 13:40 Цей матеріал також доступний українською Памятник советского периода «кулаки» с вечным огнем (Фото:Андрющенко Time)

Несмотря на публичный отказ от проведения парада в Мариуполе, оккупанты проводят активную подготовку к празднованию 9 мая.



Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко.

За последние дни «привели в порядок» все памятники советского периода: так называемые «кулаки» с вечным огнем — восстановили таблички «Жертвам фашизма» на русском. Памятник «комсомольцам и коммунистам» в Приморском районе.

Видео дня

На фоне уничтоженного города и голодных людей все это выглядит циничным праздником на костях.

Напомним, что российские оккупанты готовят в Мариуполе «парад пленных» на 9 мая.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.