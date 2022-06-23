Желающих оказалось немного. В Мариуполе захватчики создают «юнармию» — советник мэра

23 июня, 11:41
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В Мариуполе оккупанты создают «юнармию» (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе оккупанты создают «юнармию» (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе российские захватчики создают «юнармию», сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, в среду, 22 июня, показательно приняли первую девятку в «путлерюгенс».

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«Пока одни юноши сопротивляются, другие вместе с родителями и „просветителями“ стремятся выслужиться. Противно», — написал он в Telegram.

Видео дня

Однако Андрющенко добавил, что желающих оказалось немного.

«Пассивное сопротивление в Мариуполе не уменьшается», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=9kSvuLWud2Y
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Оккупант Война России против Украины

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