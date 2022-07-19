«Национализация» уцелевшего. В Мариуполе российские оккупанты «лишили» украинцев прав на недвижимость — советник мэра 19 июля, 18:40 Последствия обстрелов Мариуполя оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Со вторника, 19 июля, дня все граждане Украины «лишены» права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Если не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически, на днях пройдет «национализация» уцелевшего и пойдет расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Таково оно, «маневренное жилье», — говорится в сообщении.

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Андрющенко подчеркнул, что власти Украины еще в мае предупреждали местных жителей, что оккупанты попытаются «отжать» недвижимость у жителей Мариуполя. Тогда же россияне говорили, что «это очередной фейк».

«Предупреждаем мариупольцев, которые будут вселяться в квартиры. Это решение не стоит бумаги на которой его можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Совершенно незаконное. Поэтому, если уж вселились — позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону», — заявил советник мэра.

19 июля Андрющенко заявил, что в Мариуполе российские оккупанты начали новую волну сбора персональных данных под видом получения заявлений на восстановление жилья.

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