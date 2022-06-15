В Мариуполе оккупанты выдали украденные мусоровозы за подарок от России 15 июня, 19:04 Цей матеріал також доступний українською Мусоровоз (Фото:Скриншот поста в Telegram Петр Андрющенко)

В оккупированном Россией Мариуполе мусоровозы, закупленные Мариупольским горсоветом, российские оккупанты выдают за «подарок» от города побратима Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что оккупанты даже не старались скрыть, что это украинские машины.

Мариуполь заблокирован войсками РФ более трех месяцев. Действия оккупантов привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Россияне разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.



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