В Мариуполе оккупанты выдали украденные мусоровозы за подарок от России
Мусоровоз (Фото:Скриншот поста в Telegram Петр Андрющенко)
В оккупированном Россией Мариуполе мусоровозы, закупленные Мариупольским горсоветом, российские оккупанты выдают за «подарок» от города побратима Санкт-Петербурга.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Он подчеркнул, что оккупанты даже не старались скрыть, что это украинские машины.
Мариуполь заблокирован войсками РФ более трех месяцев. Действия оккупантов привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Россияне разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.