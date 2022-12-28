Жизнь в оккупации. В Мариуполе россияне запретили проводить массовые мероприятия на новогодние праздники

28 декабря, 14:00
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Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В Мариуполе российские оккупанты запретили проводить массовые мероприятия на новогодние праздники, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в среду, 28 декабря.

По его словам, запрещено собираться вместе в количестве более 50 человек, а также праздновать в кафе и ресторанах.

Чиновник добавил, что непонятно, как в таком случае оккупанты будут корректировать очереди к полевым кухням, банкоматам и оккупационным бюрократам.

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Андрющенко заявил, что Левобережье города снова без электричества из-за ливня, однако, в отличие от Кальмиусского района, с водой.

«Правда, в большинстве своем прямо в квартирах. Осадки дома уже стали типичным явлением для большинства мариупольцев», — написал он.

Андрющенко заявлял, что во временно оккупированном Мариуполе после сноса драмтеатра, в котором убили сотни гражданских, россияне продолжают сносить дома, имеющие историческое значение.

https://www.youtube.com/watch?v=5xJ4myoApQI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Новый Год Война России против Украины

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