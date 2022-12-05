Устраивают геноцид украинцев. В Мариуполе россияне морят холодом местных жителей

5 декабря, 11:00
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Людей в Мариуполе оккупанты морят холодом (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Людей в Мариуполе оккупанты морят холодом (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

В оккупированном Мариуполе у местных жителей в квартирах температура падает до двух градусов мороза.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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Он показал видео, на котором один из местных жителей рассказывает, что ветер порвал пленку на его окнах, а оккупационные власти никак не собираются решать проблемы людей.

Видео дня

Кроме электрообогревателей, люди кричат о необходимости спальников и карематов. В квартиры. Эвакуация должна спасать людей. Но, это если целью спасать, а не выморить холодом. Геноцид как он есть", — написал Андрющенко.

По его словам, вместо окон у людей пленки, которые «рвет на куски азовский ветер».

https://www.youtube.com/embed/HBEM8sRzxXg
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мариуполь Отопление Геноцид Холод Война России против Украины

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