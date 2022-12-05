Устраивают геноцид украинцев. В Мариуполе россияне морят холодом местных жителей 5 декабря, 11:00 Людей в Мариуполе оккупанты морят холодом (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

В оккупированном Мариуполе у местных жителей в квартирах температура падает до двух градусов мороза.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он показал видео, на котором один из местных жителей рассказывает, что ветер порвал пленку на его окнах, а оккупационные власти никак не собираются решать проблемы людей.

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Кроме электрообогревателей, люди кричат о необходимости спальников и карематов. В квартиры. Эвакуация должна спасать людей. Но, это если целью спасать, а не выморить холодом. Геноцид как он есть", — написал Андрющенко.

По его словам, вместо окон у людей пленки, которые «рвет на куски азовский ветер».