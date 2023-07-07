Россияне в Мариуполе уже разработали план эвакуации — ЦНС 7 июля, 15:42 Российские оккупанты в Мариуполе боятся контрнаступления защитников Украины (Фото:Александр Ермоченко/Рейтер)

Центр нацсопротивления сообщает, что оккупационная администрация временно захваченного Мариуполя разработала план «эвакуации» из города.

По данным ЦНС, их планы предусматривают вывоз в Россию коллаборационистов, документации и наиболее ценного имущества.



При этом в Мариупольском порту ускоряются грузовые операции, в частности, в частности вывоз зерна.

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«Центр Национального Сопротивления отмечает, что даже в случае побега предателям Украины не удастся избежать ответственности. Каждому из них придется отвечать за свои поступки», — заявили в ЦНС.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупированный город скоро будет освобожден, поскольку у россиян заканчиваются средства на финансирование строительства для его благоустройства и задерживается выплата зарплат работникам водоканала и педагогам.

Он добавил, что жители города также считают, что такое поведение россиян связано с контрнаступлением Вооруженных сил Украины, которые «уже близко».

Кроме того Мариупольский горсовет уже сообщал, что российские оккупанты собираются «эвакуировать» жителей Мариуполя. В объявлении, которое разместили в так называемом микрорайоне Невский, сказано, что террористы составляют «списки на эвакуацию» перед «активизацией боевых действий».

Из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя, в городе погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах на окраинах города.