Сплошные руины. Российские оккупанты полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Мариуполе — фото

16 февраля, 14:25
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Разрушенный вокзал в Мариуполе (Фото:t.me/mariupolrada)

Разрушенный вокзал в Мариуполе (Фото:t.me/mariupolrada)

Российские оккупанты полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Мариуполе, сообщил Мариупольский горсовет в Telegram в среду, 15 февраля.

«Место откуда мы отправлялись путешествовать и первое место, которое видели, когда возвращались в родной Мариуполь. Теперь здесь сплошные руины. Вот что принес нам „русский мир“ — разрушение, обнищание, холод и смерть», — говорится в сообщении.

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t.me/mariupolrada
Фото: t.me/mariupolrada
t.me/mariupolrada
Фото: t.me/mariupolrada

В ведомстве добавили, что меньше года назад планировали создать современный вокзал европейского уровня.

«Комфортный, новейший и с элементами доступности. Однако россияне не победят наши мечты и планы! Уже сейчас совместно с мариупольцами формируем видение будущего города после деоккупации», — заявили в горсовете.

t.me/mariupolrada
Фото: t.me/mariupolrada
t.me/mariupolrada
Фото: t.me/mariupolrada
https://www.youtube.com/watch?v=qPOz6WE9dt8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Вокзал Война России против Украины

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