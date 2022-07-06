В Мариуполе оккупанты захватили два иностранных корабля

6 июля, 02:26
Порт Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Порт Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе россияне захватили два корабля, которые ходят под иностранными флагами.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, так называемые оккупационные «власти» хотят присвоить корабли, назвав их «государственной собственностью».

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Один из кораблей принадлежит либерийской компании Smarta Shipping. Второй корабль — панамское Blue Star. Когда именно оно прибыло в Мариуполь, не сообщается.

https://www.youtube.com/watch?v=viOgu7MN5Bk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

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