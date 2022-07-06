В Мариуполе оккупанты захватили два иностранных корабля 6 июля, 02:26 Порт Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе россияне захватили два корабля, которые ходят под иностранными флагами.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, так называемые оккупационные «власти» хотят присвоить корабли, назвав их «государственной собственностью».

Российские оккупанты сообщили владельцам о «силовом изъятии движимой собственности с принудительным превращением ее в государственную собственность».

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Один из кораблей принадлежит либерийской компании Smarta Shipping. Второй корабль — панамское Blue Star. Когда именно оно прибыло в Мариуполь, не сообщается.

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