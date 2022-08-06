«Собирают тюремные клетки». В Мариуполе Россия планирует показательный «суд» над украинскими защитниками — городской совет 6 августа, 14:28 Оккупанты собирают тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии (Фото:Мариупольский городской совет via Facebook)

Российские оккупанты собирают тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии, чтобы устроить показательный процесс над украинскимивоеннопленными.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Facebook.

«Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры — 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный „суд“ над защитниками Украины», — говорится в сообщении.

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По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами и множить военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру.



Он также призвал мировое сообщество, ООН и Красный Крест вмешаться в ситуацию и добиться соблюдения правил обращения с военнопленными.

«Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Еленовки», — добавил Бойченко.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.



В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.



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