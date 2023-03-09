В Мариуполе резко уменьшился запас воды — мэр 9 марта, 17:23 Мариуполь, 5 февраля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Объем воды, используемой в оккупированном Мариуполе, значительно уменьшился. Кроме того, та вода, которая есть в наличии, имеет плохое качество.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в Украинском медиа-центре.

По его словам, оккупанты не занимаются восстановлением критической инфраструктуры города. Поэтому в Мариуполе есть значительные проблемы с водой.

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Бойченко считает, что отсутствие воды или ее низкое качество могут перерасти в очередной кризис для жителей оккупированного Мариуполя.

«Сегодня воду берут из резервного Старокрымского водохранилища. Объем этой воды очень ограничен. Он рассчитан на полумиллионный город на 6 месяцев. Сегодня в городе меньше людей живут, но они пользуются водой уже почти год, ее объем уменьшается, а качество — ужасное. есть большая проблема, потому что скоро придет лето», — сказал он.

Бойченко ранее заявлял, что в Мариуполе российские оккупанты перегруппировались и вывели свои логистические центры за пределы города, это произошло после нескольких случаев «бавовни».