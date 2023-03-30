В Мариуполе раздался мощный взрыв

30 марта, 16:15
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Вид на разрушенную Азовсталь в оккупированном Мариуполе, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Вид на разрушенную Азовсталь в оккупированном Мариуполе, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе днем в четверг, 30 марта, прозвучал мощный взрыв.

Об этом сообщили на странице Мариупольского горсовета в Telegram.

«Мощный взрыв в Мариуполе в районе 17 и 23 микрорайонов. Детали выясняются», – говорится в сообщении.

Три дня назад, 27 марта, силы сопротивления в Мариуполе взорвали автомобиль одного из российских оккупантов, назначенного "начальником полиции", который организовывал фильтрационные мероприятия в городе. Сейчас он в больнице, в тяжелом состоянии.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Мариуполь Взрыв Война России против Украины

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