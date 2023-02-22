В оккупированном Мариуполе раздалось 11 взрывов, есть два попадания
Разрушеный оккупантами Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Вечером во вторник, 21 февраля, в оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно есть информация о двух попаданиях.
Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
"Мариуполь. Слышны взрывы. Пока известно об 11 взрывах в оккупированном Россией городе. Предварительно есть информация о двух попаданиях — в районе АС-2 ( Центральный район) и Состояние-3000 (Кальмиусский район). По всей вероятности, в местах скопления враждебной силы», — говорится в сообщении.
В мэрии сообщили, что первый взрыв в Мариуполе раздался в 22:33.
По данным горсовета, после взрывов в Центральном и Левобережном районах города возникли проблемы со светом и связью.