В оккупированном Мариуполе раздалось 11 взрывов, есть два попадания

22 февраля, 02:54
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Разрушеный оккупантами Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Разрушеный оккупантами Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Вечером во вторник, 21 февраля, в оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно есть информация о двух попаданиях.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Мариуполь. Слышны взрывы. Пока известно об 11 взрывах в оккупированном Россией городе. Предварительно есть информация о двух попаданиях — в районе АС-2 ( Центральный район) и Состояние-3000 (Кальмиусский район). По всей вероятности, в местах скопления враждебной силы», — говорится в сообщении.

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В мэрии сообщили, что первый взрыв в Мариуполе раздался в 22:33.

По данным горсовета, после взрывов в Центральном и Левобережном районах города возникли проблемы со светом и связью.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

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