Пытаются скрыться от ВСУ. В Мариуполе фиксируют концентрацию военных грузовиков оккупантов

12 февраля, 11:05
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Российский грузовик в Мариуполе (Фото:Скрин видео/Петр Андрющенко/Telegram)

Российский грузовик в Мариуполе (Фото:Скрин видео/Петр Андрющенко/Telegram)

В Левобережном районе временно оккупированного Мариуполя россияне увеличивают количество своих грузовиков из БК, пытаясь скрыть свою военную технику от поражений ВСУ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариуполь. Снова Левобережный район. Здесь растет концентрация военных грузовиков с БК. Похоже, основная концентрация тайников планируется здесь. Действительно, сложнее для поражения. Теоретически. Но очень теоретически», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что войска РФ во временно оккупированном Мариуполе разместили снайперов на выезде из города из-за провала контрпартизанской деятельности враждебной ФСБ.

Андрющенко сообщал, что количество российских военных в районе Мариуполя выросло до 30 тысяч.

https://www.youtube.com/embed/qmiy4srtLgI
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мариуполь Российские военные Боеприпасы Война России против Украины

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