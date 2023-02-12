Пытаются скрыться от ВСУ. В Мариуполе фиксируют концентрацию военных грузовиков оккупантов 12 февраля, 11:05 Российский грузовик в Мариуполе (Фото:Скрин видео/Петр Андрющенко/Telegram)

В Левобережном районе временно оккупированного Мариуполя россияне увеличивают количество своих грузовиков из БК, пытаясь скрыть свою военную технику от поражений ВСУ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариуполь. Снова Левобережный район. Здесь растет концентрация военных грузовиков с БК. Похоже, основная концентрация тайников планируется здесь. Действительно, сложнее для поражения. Теоретически. Но очень теоретически», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что войска РФ во временно оккупированном Мариуполе разместили снайперов на выезде из города из-за провала контрпартизанской деятельности враждебной ФСБ.

Андрющенко сообщал, что количество российских военных в районе Мариуполя выросло до 30 тысяч.