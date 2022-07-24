В Мариуполе пьяные оккупанты бросили гранату во двор местного жителя, есть раненые — советник мэра

24 июля, 15:38
Разрушенный Россией Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный Россией Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе пьяные захватчики бросили гранату в частный двор, в результате ранены двое жителей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Вчера около 20:15 в районе ул. Гранитная раздался взрыв. Причина — взрыв гранаты в частном дворе. Несколько пьяных военных оккупантов (по форме с „днр войска“) громко гуляли. Местный житель сделал замечание. Оккупанты бросили гранату в его двор. Двое гражданских ранены, один в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мариуполь Оккупант Гранаты Война России против Украины

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