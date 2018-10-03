В Мариуполе проверяют крыши многоэтажек после самоубийства двоих школьниц

Школьницы попали на чердак через дыру в решетке

В Мариуполе начали экстренно проверку всех чердаков и крыш после самоубийства двоих школьниц.

В пресс-службе местного горсовета сообщили, что сотрудники комитетов самоорганизации населения начали обход по многоэтажным домам.

"Председатели проверяют чердаки и крыши, чтобы у детей не было доступа к этим объектам",- уточнили там.

Напомним, 2 октября две школьницы прыгнули с крыши 12-этажного жилого дома в Мариуполе и погибли. Девочки оставили предсмертную записку. Школьницы учились в 9 и 11 классах и были крестными сестрами. Причина самоубийства выясняется.