03 октября 2018, среда

В Мариуполе проверяют крыши многоэтажек после самоубийства двоих школьниц

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Школьницы попали на чердак через дыру в решетке

Школьницы попали на чердак через дыру в решетке

В Мариуполе начали экстренно проверку всех чердаков и крыш после самоубийства двоих школьниц.

В пресс-службе местного горсовета сообщили, что сотрудники комитетов самоорганизации населения начали обход по многоэтажным домам.

"Председатели проверяют чердаки и крыши, чтобы у детей не было доступа к этим объектам",- уточнили там.

Напомним, 2 октября две школьницы прыгнули с крыши 12-этажного жилого дома в Мариуполе и погибли. Девочки оставили предсмертную записку. Школьницы учились в 9 и 11 классах и были крестными сестрами. Причина самоубийства выясняется.

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