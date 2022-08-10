«Настоящий бунт». В Мариуполе протестуют местные жители из-за невыплат зарплат — советник мэра
Зруйнований будинок у Маріуполі (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе на одном из предприятий начался протест из-за невыплаты оккупантами зарплат местным жителям.
«В Мариуполе сегодня бунт. Настоящий. Горводоканал не вышел на работу из-за невыплаты заработной платы. Взяли и не вышли. Такой сюрприз оккупантам, которые не знают, что делать», — написал он в Telegram.
Он отметил, что мариупольцы намерены протестовать и завтра, но так называемый «глава» оккупационной администрации, бывший депутат ОПЗЖ Константин Иващенко отказывается общаться с ними.
«Завтра уже рабочие анонсировали продолжение страйка. То есть снова будут демонстрировать настоящую приобретенную при Украине привычку — право на протест. Но самое смешнее, что Иващенко к ним не идет. Вот не идет и все», — пишет советник мэра.
Андрющенко подчеркнул, что он вместе с другими «кураторами» разворовали деньги и хотели предложить местным жителями вместо зарплат паек.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты прекратили выдавать гуманитарную помощь жителям Мариуполя.
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