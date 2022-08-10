«Настоящий бунт». В Мариуполе протестуют местные жители из-за невыплат зарплат — советник мэра

10 августа, 21:12
Зруйнований будинок у Маріуполі (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Зруйнований будинок у Маріуполі (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе на одном из предприятий начался протест из-за невыплаты оккупантами зарплат местным жителям.

«В Мариуполе сегодня бунт. Настоящий. Горводоканал не вышел на работу из-за невыплаты заработной платы. Взяли и не вышли. Такой сюрприз оккупантам, которые не знают, что делать», — написал он в Telegram.

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Он отметил, что мариупольцы намерены протестовать и завтра, но так называемый «глава» оккупационной администрации, бывший депутат ОПЗЖ Константин Иващенко отказывается общаться с ними.

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«Завтра уже рабочие анонсировали продолжение страйка. То есть снова будут демонстрировать настоящую приобретенную при Украине привычку — право на протест. Но самое смешнее, что Иващенко к ним не идет. Вот не идет и все», — пишет советник мэра.

Андрющенко подчеркнул, что он вместе с другими «кураторами» разворовали деньги и хотели предложить местным жителями вместо зарплат паек.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты прекратили выдавать гуманитарную помощь жителям Мариуполя.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия

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