В Мариуполе произошли стычки между футбольными фанатами и правоохранителями

Полиция обещает отпустить болельщиков, как только будут установлены все обстоятельства происшествия

В воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе на стадионе им. Бойко во время футбольного матча между Мариуполем и Динамо произошли стычки между болельщиками и правоохранителями.

Об этом сообщает корреспондент местного сайта 0629 с места событий.

Корреспондент телеканала 112 Украина уточняет, что полиция запретила покидать сектора во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно покинули свои места, несмотря на предупреждения, что зайти обратно они не смогут.

Когда полиция отказалась впустить их обратно в сектор, началась ссора. Остальные болельщики, видимо, решили помочь своим товарищам, начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения.

В результате завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни.

Фото: 0629

По данным корреспондента 112 Украина, один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал. Еще несколько были задержаны, однако полиция обещает отпустить их, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

В свою очередь, Новости Донбасса сообщают, что во время матча за сектором, где находились ультрас Динамо, был взорван взрывпакет. По данным издания, из-за этого возникла потасовка между болельщиками двух клубов, которая продолжилась за пределами стадиона.

"После вмешательства правоохранителей драка прекратилась, болельщики вернулись на свои места. К месту столкновения приехали две скорые помощи", - сообщает издание.

Отметим, матч закончился со счетом 3:2 в пользу Динамо. На трибунах присутствовал президент Украины Петр Порошенко.