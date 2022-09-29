В разных частях города. В Мариуполе прогремела серия взрывов, в районе завода Азовмаш в небо поднялся столб дыма — советник мэра

29 сентября, 13:34
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Над городом поднялся столб дыма (Фото:t.me/andriyshTime)

Над городом поднялся столб дыма (Фото:t.me/andriyshTime)

В четверг, 29 сентября, в Мариуполе прогремела серия взрывов, в районе завода Азовмаш в небо взвился столб дыма, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Хлопок? Из города сообщают о серии слышимых взрывов из разных частей. Левобережный, Приморский и Кальмиусский районы. На разминирование не тянет», — написал он в Telegram.

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По его словам, в районе завода Азовмаш в небо после громких взрывов поднялся столб дыма.

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«Детали выясняем. Есть сдержанный оптимизм», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=u0iyh1C0CZs
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Азовмаш Война России против Украины

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