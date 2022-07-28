«Возмездие». В Мариуполе прогремел взрыв, оккупанты от страха устроили стрельбу

28 июля, 23:21
Мариуполь под оккупацией (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь под оккупацией (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вечером 28 июля в оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Российские захватчики от страха устроили стрельбу из автоматов.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Он уточнил, что за этим стоит группа сопротивления Немезида.

«Мариуполь. 21:56 свист и взрыв. Стрельба на 23 микрорайоне от страха из автоматов. Что там, мраZота. До сих пор думаешь, что ты в глубоком тылу? Привет тебе от Немезиды», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=nYOtkR2Ffe4

Андрющенко отметил, что в больнице нет крови на переливание.

«Возмездие, оно уже не просто рядом. Возмездие — на марше», — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Партизаны Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Казахстан бросает вызов Путину. Чем это может закончиться

Хочу подробнее написать о важном геополитическом событии в войне против России, которое пропустили ведущие средства массовой информации

28 июля, 22:25
Мнения
Цепочка элегантно и оригинально подчеркивает талию (Фото:instagram.com/cassdimicco)
Пикантная деталь /
Идеальный аксессуар для купальников, платьев и коротких топов
28 июля, 20:08
Красота и мода
Сейчас астрономы получают так много данных, что обработать их без помощи ИИ практически невозможно (Фото:robsonphoto / depositphotos)
Мириады новых открытий /
Пять примеров, как искусственный интеллект меняет наши представления о Вселенной
28 июля, 20:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X