«Возмездие». В Мариуполе прогремел взрыв, оккупанты от страха устроили стрельбу 28 июля, 23:21 Мариуполь под оккупацией (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вечером 28 июля в оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Российские захватчики от страха устроили стрельбу из автоматов.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Он уточнил, что за этим стоит группа сопротивления Немезида.

«Мариуполь. 21:56 свист и взрыв. Стрельба на 23 микрорайоне от страха из автоматов. Что там, мраZота. До сих пор думаешь, что ты в глубоком тылу? Привет тебе от Немезиды», — говорится в сообщении.

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Андрющенко отметил, что в больнице нет крови на переливание.

«Возмездие, оно уже не просто рядом. Возмездие — на марше», — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

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