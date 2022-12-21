В Мариуполе прогремел мощный взрыв — советник мэра 21 декабря, 19:07 Драмтеатр в Мариуполе (Фото:REUTERS/Stringe)

Во временно оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв приблизительно в 14:00.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«В Мариуполе примерно в 14:00 раздался мощный взрыв с эпицентром в районе ул. Куприна. Взрывную волну услышали в нескольких районах города», — написал он.

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По его словам, сразу после взрыва на городе появились вертолеты, которые двигались в сторону Бердянска на большой высоте. Некоторые из них выпускали тепловые ловушки, добавил он.

Накануне Андрющенко сообщал, что на территории металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе горит помещение, где находятся военные РФ.