В оккупированном Мариуполе прогремел громкий взрыв — советник мэра 24 января, 11:38 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 24 января, в оккупированном Мариуполе прогремел громкий взрыв, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, взрыв прогремел там, где обычно оккупанты разворачивали свои системы ПВО.

«Сразу после взрыва - массовое движение вертолетов», — написал он.

Во вторник, 17 января Петр Андрющенко сообщал, что через оккупированный Мариуполь активизировалось движение российской военной техники.

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