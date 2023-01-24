В оккупированном Мариуполе прогремел громкий взрыв — советник мэра
Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Во вторник, 24 января, в оккупированном Мариуполе прогремел громкий взрыв, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, взрыв прогремел там, где обычно оккупанты разворачивали свои системы ПВО.
«Сразу после взрыва - массовое движение вертолетов», — написал он.
Во вторник, 17 января Петр Андрющенко сообщал, что через оккупированный Мариуполь активизировалось движение российской военной техники.