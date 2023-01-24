В оккупированном Мариуполе прогремел громкий взрыв — советник мэра

24 января, 11:38
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Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 24 января, в оккупированном Мариуполе прогремел громкий взрыв, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, взрыв прогремел там, где обычно оккупанты разворачивали свои системы ПВО.

«Сразу после взрыва - массовое движение вертолетов», — написал он.

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Во вторник, 17 января Петр Андрющенко сообщал, что через оккупированный Мариуполь активизировалось движение российской военной техники.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=RXXXwvalmVo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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