После подрыва автомобиля коллаборанта. В Мариуполе оккупанты уже неделю проводят «зачистку»
Оккупанты в Мариуполе (Фото:Скрин видео/Петр Андрющенко/Telegram)
В Мариуполе оккупанты уже неделю после подрыва автомобиля так называемого начальника «полиции» Михаила Москвина ищут членов сопротивления. В городе тотальная проверка документов и телефонов.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«Как проходит „зачистка“ в Мариуполе. Вчера по проспекту Металлургов. На каждом перекрестке по два автомобиля с российскими военными. Каждые 200 метров по улице патруль из восьми оккупантов (микс военных и полиции)», — говорится в сообщении.
По его словам, большое количество полицейских автопатрулей пригнали из Донецка.
Андрющенко добавил, что россияне проводят тотальную проверку документов и телефонов, избирательно обыскивают квартиры.
«Так — от района к району. От квартала к кварталу. Почти неделю каждый день», — подытожил советник городского головы.
В Мариуполе в понедельник утром, 27 марта, раздался взрыв.
Позже кремлевское информагентство ТАСС сообщило, что в Мариуполе совершено покушение на так называемого начальника «полиции» Михаила Москвина. Автомобиль якобы взорвался в нескольких метрах от него, оккупант получил контузию. Москвин отвечает за работу фильтрационных лагерей в оккупированном городе.