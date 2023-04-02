После подрыва автомобиля коллаборанта. В Мариуполе оккупанты уже неделю проводят «зачистку» 2 апреля, 15:26 Оккупанты в Мариуполе (Фото:Скрин видео/Петр Андрющенко/Telegram)

В Мариуполе оккупанты уже неделю после подрыва автомобиля так называемого начальника «полиции» Михаила Москвина ищут членов сопротивления. В городе тотальная проверка документов и телефонов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Как проходит „зачистка“ в Мариуполе. Вчера по проспекту Металлургов. На каждом перекрестке по два автомобиля с российскими военными. Каждые 200 метров по улице патруль из восьми оккупантов (микс военных и полиции)», — говорится в сообщении.

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По его словам, большое количество полицейских автопатрулей пригнали из Донецка.

Андрющенко добавил, что россияне проводят тотальную проверку документов и телефонов, избирательно обыскивают квартиры.

«Так — от района к району. От квартала к кварталу. Почти неделю каждый день», — подытожил советник городского головы.

В Мариуполе в понедельник утром, 27 марта, раздался взрыв.

Позже кремлевское информагентство ТАСС сообщило, что в Мариуполе совершено покушение на так называемого начальника «полиции» Михаила Москвина. Автомобиль якобы взорвался в нескольких метрах от него, оккупант получил контузию. Москвин отвечает за работу фильтрационных лагерей в оккупированном городе.