Ситуация тяжелая. В Мариуполе погибли до 22 тысяч человек — глава Донецкой ОВА 12 апреля, 18:58 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Мариуполе, 11 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В осажденном Мариуполе из-за действий российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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«Сейчас мы обсуждаем от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе», — сказал он в комментарии СNN.

Он подчеркнул, что ситуация в городе «тяжелая» и уточнить число жертв затруднительно.

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Кириленко также прокомментировал вероятную химическую атаку в Мариуполе, о которой сообщал Азов вечером 11 апреля.

«Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината, три человека почувствовали себя плохо», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты продолжают зачищать следы своих зверств — они избавляются от тел погибших мирных жителей в мобильных крематориях.

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