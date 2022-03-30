«Украинская Хиросима». Сколько людей погибло в Мариуполе и как «суперкиборги» защищают город — Тарута 30 марта, 22:50 Цей матеріал також доступний українською Блокадный Мариуполь. 28 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе, который в течение месяца осаждается оккупантами, погибло не менее 30 тысяч местных жителей, считает народный депутат Сергей Тарута.

«Мариуполь – это, к сожалению, украинская Хиросима, где погибло очень много жителей. Согласно моим подсчетам, от 30 до 40 тысяч [человек]. <...> [Считаю] по своим родственникам: у меня погибло около 10%. <...> Когда началась эта блокада и уничтожение Мариуполя, там оставалось 250-300 тысяч [жителей]», — отметил Тарута в эфире Радио НВ.

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90% домов города сегодня разрушены, добавил нардеп, а тела погибших находятся под завалами:

«Можем представить, сколько [людей] находится под завалами. Моя двоюродная сестра тоже под завалами погибла. Сын позвонил, сказал, что девятиэтажный дом сложился. Все, кто там были, – под завалами. Потому у меня такие расчеты. К сожалению, это ужасающие цифры, но надо понимать, что это реальность».

Тарута рассказал, что в Мариуполе идут бои, оккупанты продолжают обстреливать город из артиллерии и авиации:

«[Россияне] имеют возможность с помощью дронов видеть, где наши открывают огонь, и тут же дают команду артиллерии и авиации бомбить. Безусловно, это усложняет очень сильно наши возможности. Но наши бойцы – герои. <...> Это суперкиборги».

Сейчас город, по информации Таруты, контролируют украинские военные, но возможности обороны на этом направлении необходимо усиливать.

«[Необходимо срочно предоставить] средства ПВО и ударные дроны, и больше Стингеров, и все то, что поможет. Мы видим, что в Мариуполе большое преимущество [россиян] только благодаря авиации. Если у нас будет достаточно Стингеров, то выдержим и те силы, которые они сейчас перекидывают из района Чернигова и Киева. Надо понимать, что основные события в ближайшее время будут разворачиваться на Донбассе», — убежден нардеп.

Защита Мариуполя длится с первого дня войны — 35-е сутки.

Сейчас в укрытиях города остаются около 170 тыс. человек.

По состоянию на 28 марта, по данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, было известно, по меньшей мере, о 5 тыс. погибших жителей города — это самые скромные оценки количества жертв постоянных ударов и обстрелов РФ. Среди погибших – более 210 детей.

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты активизировали огневое влияние и штурмовые действия на Донецком направлении.

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