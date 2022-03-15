В горсовете Мариуполя опровергли информацию о количестве погибших в городе 15 марта, 02:21 Цей матеріал також доступний українською По состоянию на конец 14 марта 2022 составляет около 2357 тысяч погибших мариупольца. (Фото:t.me/mariupolrada)

Официальная и подтвержденная информация по состоянию на конец 14 марта 2022 составляет примерно 2357 погибших мариупольцев. Советник мэра города заявлял о 20 тысячах погибших.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

" Да, есть разная информация о количестве погибших в Мариуполе от вражеских действий российских оккупантов — от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Но официальная и подтвержденная информация по состоянию на конец 14 марта 2022 составляет примерно 2357 погибших мариупольца. Все остальные данные по этому поводу — не соответствуют действительности. Просим доверять исключительно официальную информацию из проверенных источников", — сказали там.

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