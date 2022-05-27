В Мариуполе на территории школы в результате детонации российского снаряда Град погиб ребенок — советник мэра

27 мая, 11:15
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В Мариуполе на территории школы погиб ребенок (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе на территории школы погиб ребенок (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 26 мая, в Мариуполе на территории школы в результате детонации российского снаряда Град погиб 12-летний мальчик.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, это произошло на территории школы № 30 в Кальмиусском районе.

Видео дня

«Российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных действий», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZtijJar_1c
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Дети Война России против Украины

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