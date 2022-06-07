Население в Мариуполе сократилось в пять раз — городской совет 7 июня, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 15 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сотрудники пенсионного фонда из прокремлевской террористической организации «ДНР» подсчитали количество пенсионеров в Мариуполе, и оказалось, что их втрое уменьшилось, чем до войны.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.



В Мариуполе насчитали 46 тысяч пенсионеров, в то время как до военного вторжения России их было 136 тысяч. Несмотря на это, Мариуполь "постарел" - доля пожилых людей в городе выросла вдвое.

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Как сообщили в Мариупольском городском совете, население город сократилось в пять раз, 200 тысяч мариупольцев выехали в более безопасные регионы Украины, 50-70 тысяч человек находятся в приазовских селах или на временно оккупированных территориях востока и юга Украины.

Приблизительно 47 тысяч человек депортировали на территорию России и Беларуси, а более 22 тысяч мариупольцев убили российские захватчики. Пока не менее 100 тысяч мариупольцев до сих пор находятся в разрушенном городе и лишены базовых бытовых условий.

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