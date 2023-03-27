В Мариуполе подорвали автомобиль одного из командиров российских оккупантов — мэр 27 марта, 09:39 Разрушенный российскими оккупантами Мариуполь, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе в понедельник утром, 27 марта, раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров российских оккупантов.

Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко, сообщает Мариупольский городской совет.

Взрыв произошел в 08:07 в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей).

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«Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, подорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности скоро», — заявил Бойченко.

Также утром 27 марта два громких взрыва прогремели во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Мэр города Иван Федоров сообщил, что это произошло возле кафе Джокер и казарм российских оккупантов.