В Мариуполе подорвали автомобиль одного из командиров российских оккупантов — мэр 27 марта, 09:39 Разрушенный российскими оккупантами Мариуполь, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе в понедельник утром, 27 марта, раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров российских оккупантов.

Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко, сообщает Мариупольский городской совет.

Взрыв произошел в 08:07 в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей).

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«Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, подорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности скоро», — заявил Бойченко.

Позже кремлевское информагентство ТАСС сообщило, что в Мариуполе совершено покушение на так называемого «начальника полиции» Михаила Москвина. Автомобиль якобы взорвался в нескольких метрах от него, оккупант получил контузию.

Также утром 27 марта два громких взрыва прогремели во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Мэр города Иван Федоров сообщил, что это произошло возле кафе Джокер и казарм российских оккупантов.