В Мариуполе передумали продавать памятники Ленину на аукционе

В Мариуполе Донецкой области ошибочно выставили на аукцион в системе ProZorro два демонтированных памятника Владимиру Ленину.
Об этом Громадському радіо сообщила пресс-секретарь Мариупольского городского совета Елена Махова.
"Это был ложный лот. Коммунальное предприятие поспешило выложить лот, не согласовав свое решение. Поэтому сегодня лот будет снят с продажи. Далее будем разбираться и решать, что делать дальше с этими памятниками", - сказала она.
На продажу через систему контроля государственных закупок ProZorro выставили памятники Ленину, установленные ранее на пл. Свободы и в парке Петровского Мариуполя. Стартовая цена Лота цветных и лома черных металлов - 498 490 грн.
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Напомним, что в городе Чоп Закарпатской области на аукционе был продан памятник Владимиру Ленину за 253 931 грн.
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