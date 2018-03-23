В Мариуполе передумали продавать памятники Ленину на аукционе

В Мариуполе Донецкой области ошибочно выставили на аукцион в системе ProZorro два демонтированных памятника Владимиру Ленину.

Об этом Громадському радіо сообщила пресс-секретарь Мариупольского городского совета Елена Махова.

"Это был ложный лот. Коммунальное предприятие поспешило выложить лот, не согласовав свое решение. Поэтому сегодня лот будет снят с продажи. Далее будем разбираться и решать, что делать дальше с этими памятниками", - сказала она.

На продажу через систему контроля государственных закупок ProZorro выставили памятники Ленину, установленные ранее на пл. Свободы и в парке Петровского Мариуполя. Стартовая цена Лота цветных и лома черных металлов - 498 490 грн.

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Напомним, что в городе Чоп Закарпатской области на аукционе был продан памятник Владимиру Ленину за 253 931 грн.