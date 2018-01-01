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В Мариуполе пенсионер расклеивал плакаты с Януковичем-красногвардейцем

Сегодня, 18:32
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Пенсионер признал свою ошибку

Фото: 0629

В Мариуполе Донецкой области 70-летний мужчина расклеивал антитарифные плакаты с изображением беглого президента Виктора Януковича в образе красногвардейца.

Как сообщило местное издание 0629, плакаты с подписью "Ты заплатил по новым тарифам?" появились на подъездах жилых домов.

После появления фото плакатов в соцсетях сотрудники Службы безопасности Украины задержали агитатора. Им оказался местный житель 70-летний Анатолий Рыбалка, не имеющий связей с оккупантами. Он сообщил, что плакаты нашел дома. 

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В СБУ сообщили, что после "профилактической беседы" пенсионера отпустили. Рыбалка признал, что его действия могли привести к "дестабилизации в стране". "Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом Родины",- заявил он сотрудникам СБУ.

Теги:   Агитация СБУ Мариуполь Донецкая область

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