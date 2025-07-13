«Привет муртадам-кадыровцам». Партизаны заявили об успешной диверсии в оккупированном Мариуполе

Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в Telegram-канале Атеш, публикуя соответствующие кадры.

Сообщается, что операция прошла ночью, пока оккупанты спали.

«Передаем привет муртадам-кадыровцам и лично Лаптям Аладдина (Апти Алаудинов — командир чеченского подразделения Ахмат — ред.) — напоминаем, что вам запрещено снимать тиктоки на украинской земле», — подчеркнули партизаны.

Фото: Атеш / Telegram

Также в Атеш предупредили захватчиков, что их незаконное пребывание в Украине будет наказываться всеми доступными способами.

30 июня бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что в оккупированном городе зафиксировали прибытие с территории страны-агрессора России более 15 военных грузовиков с чеченцами.

Реклама

Он также подчеркивал, что это самый большой отряд чеченцев, который зафиксирован во временно оккупированном Мариуполе с 2023 года.