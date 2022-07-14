В Мариуполе партизаны подожгли завод Сателит — советник мэра 14 июля, 19:11 Сопротивление во временно захваченном городе растет (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Во временно захваченном Мариуполе партизаны подожгли агрозавод Сателлит, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод Сателлит. Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление — лучше пусть пылает, чем россияне украдут», — написал он в Telegram.

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Андрющенко добавил, что сопротивление во временно захваченном городе растет.

«На месте мраZоты я бы стал чаще оборачиваться», — предупредил оккупантов советник мэра.

Ранее Андрющенко сообщал, что Сателлит, который является собственностью китайской госкорпорации COFCO Corporation, горит уже вторые сутки. Там произошло возгорания во время очередной попытки оккупантов украсть семена подсолнечника.

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