«Прощай форма, личные вещи и награбленное». В Мариуполе партизаны подожгли дом, где расквартированы российские оккупанты

7 октября, 16:28
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Украинское сопротивление в Мариуполе охотится на оккупантов (Фото:Скриншот видео Мариуполь. Сопротивление/Telegram)

Украинское сопротивление в Мариуполе охотится на оккупантов (Фото:Скриншот видео Мариуполь. Сопротивление/Telegram)

Украинские партизаны в захваченном Мариуполе подожгли дом, где были расквартированы российские оккупанты.

«Давно мы не брали в руки спички. Красиво полыхает… Дом оккупантов-офицеров. Был. Расслабились? Прощай форма, личные вещи, награбленное и покой. Русня — мы здесь», — говорится в сообщении Мариуполь. Сопротивление в Telegram.

Видео дня

Партизаны также сказали, что это «поздравление» российскому диктатору Владимиру Путину от украинского Мариуполя.

Видео с работой движения сопротивления в городе прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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«Хорошее поздравление ко дну рождения самого отвратительного диктатора 21 века», — отметил он в своем Telegram.

Активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против российской оккупации — изображают украинскую букву Ї в разных уголках города.

5 сентября в телеграм-канале движение сопротивления Мариуполя призвало украинцев в городе приобщаться к такому протесту и рисовать в разных локациях украинскую букву Ї, которую избрало своим символом.

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Одним из первых мест, где изобразили «букву сопротивления» стал центр города: здесь Ї появилась на тротуарной плитке у памятника Тарасу Шевченко.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Партизаны Война России против Украины

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