«Прощай форма, личные вещи и награбленное». В Мариуполе партизаны подожгли дом, где расквартированы российские оккупанты 7 октября, 16:28 Украинское сопротивление в Мариуполе охотится на оккупантов (Фото:Скриншот видео Мариуполь. Сопротивление/Telegram)

Украинские партизаны в захваченном Мариуполе подожгли дом, где были расквартированы российские оккупанты.

«Давно мы не брали в руки спички. Красиво полыхает… Дом оккупантов-офицеров. Был. Расслабились? Прощай форма, личные вещи, награбленное и покой. Русня — мы здесь», — говорится в сообщении Мариуполь. Сопротивление в Telegram.

Видео дня

Партизаны также сказали, что это «поздравление» российскому диктатору Владимиру Путину от украинского Мариуполя.

Видео с работой движения сопротивления в городе прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Хорошее поздравление ко дну рождения самого отвратительного диктатора 21 века», — отметил он в своем Telegram.

Активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против российской оккупации — изображают украинскую букву Ї в разных уголках города.

5 сентября в телеграм-канале движение сопротивления Мариуполя призвало украинцев в городе приобщаться к такому протесту и рисовать в разных локациях украинскую букву Ї, которую избрало своим символом.

Одним из первых мест, где изобразили «букву сопротивления» стал центр города: здесь Ї появилась на тротуарной плитке у памятника Тарасу Шевченко.





