В Мариуполе партизаны подожгли базу россиян — Андрющенко
Партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе (Фото:Мариуполь Сопротивление)
В оккупированном Мариуполе партизаны уничтожили базу россиян.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, партизаны сожгли российскую базу днем в воскресенье, 13 августа.
Позже он сообщил, что россияне тушат пожар и что на месте есть раненые.
«Десяток в госпиталь минимум. Три машины навсегда. Казармы вженема. Файно…», — написал Андрющенко.
Он также обнародовал фото пожара в Мариуполе.