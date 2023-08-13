В Мариуполе партизаны подожгли базу россиян — Андрющенко

13 августа, 16:00
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Партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе (Фото:Мариуполь Сопротивление)

Партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе (Фото:Мариуполь Сопротивление)

В оккупированном Мариуполе партизаны уничтожили базу россиян.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, партизаны сожгли российскую базу днем в воскресенье, 13 августа.

Позже он сообщил, что россияне тушат пожар и что на месте есть раненые.

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«Десяток в госпиталь минимум. Три машины навсегда. Казармы вженема. Файно…», — написал Андрющенко.

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Он также обнародовал фото пожара в Мариуполе.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Мариуполь Партизаны Юг Украины Украинские партизаны Война России против Украины

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