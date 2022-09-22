В честь освобождения защитников города. В Мариуполе участник сопротивления развернул флаг Украины

22 сентября, 13:10
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В оккупированном Мариуполе развернули украинский флаг в честь освобождения защитников города (Фото:t.me/andriyshTime)

В оккупированном Мариуполе развернули украинский флаг в честь освобождения защитников города (Фото:t.me/andriyshTime)

В оккупированном Мариуполе один из участников сопротивления развернул флаг Украины в честь освобождения из российского плена защитников города.

Соответствующее фото опубликовал у себя в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Один из партизанов сфотографировался на фоне разрушенного моста в Мариуполе.

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«Мариуполь радуется возвращению своих героев на украинскую землю. Даже в оккупации», — написал Андрющенко.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, сейчас они находятся в Саудовской Аравии.

https://www.youtube.com/watch?v=bEvuoktM5DU&feature=youtu.be
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Обмен пленными Полк Азов Война России против Украины

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