В Мариуполе оккупанты заставляют педагогов, медиков и «бюджетников» до 1 января получить российские паспорта — советник мэра 29 сентября, 13:17 Люди идут у разрушенного дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе оккупанты заставляют педагогов, медиков и «бюджетников» до 1 января получить российские паспорта.

«Вчера состоялось заседание администрации гауляйтеров Мариуполя. По итогам — все педагоги, медики и „бюджетники“ в период с 1 октября по 1 января обязаны получить российские паспорта», — написал он в Telegram.

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По его словам, в отличие от рядовых граждан их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины.

Андрющенко заявил, что проведение «референдума» положило старт мобилизации первой волны в Мариуполе.

«Особый цинизм ситуации заключается в мобилизации временно перемещенных лиц. Первыми попали под мобилизацию мужчины-переселенцы из временно оккупированных Донецка, Макеевки и Горловки», — написал он.

По информации ГУР, российские власти не признают своих же паспортов, выданных коллаборантам на временно оккупированных территориях Украины.

В ведомстве рассказали, что на фоне успешного контрнаступления Сил обороны настроения прокремлевских жителей пока подконтрольных РФ украинских территорий резко изменились, и теперь царит мысль, что россияне сдают их интересы.