«Трупный запах пытаются устранить хлоркой». Оккупанты «реконструируют» драмтеатр Мариуполя, заливая бетоном тела погибших — СтратКом 31 августа, 17:00 Разбомбленный россиянами драмтеатр в Мариуполе (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

оккупанты, работая над " реконструкцией" мариупольского драмтеатра, бетоном заливают тела погибших, а запах пытаются устранить с помощью хлорки.

Об этом в Telegram сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов ( в здании - ред.), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы - вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона», - говорится в сообщении СтратКома, со ссылкой на местных жителей.

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По словам мариупольцев, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а «тихо бетонировать».

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты хотят срочно провести «реконструкцию» драмтеатра в Мариуполе, где армия РФ убила 600 мирных граждан.

Он отметил, что россияне спешат провести «реконструкцию», заявляя о "исторической ценности строения".

Российские кафиры разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, где в укрытии находилось более 1300 человек, 16 марта.

Агентство Associated Press по итогам расследования сообщило, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.

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