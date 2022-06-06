Российские оккупанты захватили уцелевшие отделения Укрпошты в Мариуполе
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
Директор Укрпошты Игорь Смилянский заявил, что российские оккупанты захватили отделения Укрпошты в Мариуполе.
«Вчера я узнал, что отделения Укрпошты в Мариуполе, которые не были уничтожены во время бомбежки, во временном распоряжении орков. Акцент на временном слове», — написал он в Telegram.
По его словам, помещения теперь использует почта террористической организации «ДНР» и страны-агрессора России.
«Даже предоставили им 6-значные российские индексы. Ну „шестеркам“ шестизначные индексы. Действительно, соответствующая форма у почты России для нацификации уже есть», — написал он.
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