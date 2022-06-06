Российские оккупанты захватили уцелевшие отделения Укрпошты в Мариуполе 6 июня, 10:14 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Директор Укрпошты Игорь Смилянский заявил, что российские оккупанты захватили отделения Укрпошты в Мариуполе.

«Вчера я узнал, что отделения Укрпошты в Мариуполе, которые не были уничтожены во время бомбежки, во временном распоряжении орков. Акцент на временном слове», — написал он в Telegram.

Видео дня

По его словам, помещения теперь использует почта террористической организации «ДНР» и страны-агрессора России.

«Даже предоставили им 6-значные российские индексы. Ну „шестеркам“ шестизначные индексы. Действительно, соответствующая форма у почты России для нацификации уже есть», — написал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.