В Мариуполе оккупанты вывозят тела мирных жителей на свалку вместе с мусором — советник мэра 9 июня, 12:05 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, превращенный в руины российскими агрессорами (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

В Мариуполе российские военные сносят дома, под завалами которых могут находиться тела мирных жителей.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Левобережный район города больше всего пострадал от Градов. С конца февраля у людей не было возможности уехать в центр Мариуполя.



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Сколько мариупольцев погибло в этом районе неизвестно. Также неизвестно количество, которые до сих пор находятся под завалами.

«Вместе с мусором они будут похоронены на Левобережном мусоросборном полигоне. Нет слов. Лишь ярость», — написал Андрющенко.

Российские оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя, людей отправляют в села.



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