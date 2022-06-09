В Мариуполе оккупанты вывозят тела мирных жителей на свалку вместе с мусором — советник мэра

9 июня, 12:05
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Мариуполь, превращенный в руины российскими агрессорами (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

Мариуполь, превращенный в руины российскими агрессорами (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

В Мариуполе российские военные сносят дома, под завалами которых могут находиться тела мирных жителей.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Левобережный район города больше всего пострадал от Градов. С конца февраля у людей не было возможности уехать в центр Мариуполя.

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Сколько мариупольцев погибло в этом районе неизвестно. Также неизвестно количество, которые до сих пор находятся под завалами.

«Вместе с мусором они будут похоронены на Левобережном мусоросборном полигоне. Нет слов. Лишь ярость», — написал Андрющенко.

Российские оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя, людей отправляют в села.

https://www.youtube.com/embed/djGK0qVoPMM
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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