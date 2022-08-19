Над комбинатом поднялся дым. В Мариуполе оккупанты начали резать ММК имени Ильича на металлолом — советник мэра
Над комбинатом поднялся дым (Фото:t.me/andriyshTime)
В Мариуполе российские оккупанты начали резать ММК имени Ильича на металлолом, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
«Сегодня над комбинатом поднялся дым», — написал он.
По его словам, это вызвано началом распила металлолома.
«Фактически, на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом», — написал он.
Андрющенко добавил, что оккупанты продолжают кормить мариупольцев лживой надеждой о восстановлении завода.
Военные РФ использовали жителей Мариуполя для разминирования металлургического комбината имени Ильича. В результате этого по меньшей мере десять человек погибли.
Россияне отчитывались о 1,7 тыс. мариупольцев, вовлеченных в разборы завалов на меткомбинате, идущих впереди саперов РФ.
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