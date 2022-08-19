Над комбинатом поднялся дым. В Мариуполе оккупанты начали резать ММК имени Ильича на металлолом — советник мэра

19 августа, 14:57
Над комбинатом поднялся дым (Фото:t.me/andriyshTime)

Над комбинатом поднялся дым (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе российские оккупанты начали резать ММК имени Ильича на металлолом, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Сегодня над комбинатом поднялся дым», — написал он.

По его словам, это вызвано началом распила металлолома.

«Фактически, на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом», — написал он.

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Андрющенко добавил, что оккупанты продолжают кормить мариупольцев лживой надеждой о восстановлении завода.

Военные РФ использовали жителей Мариуполя для разминирования металлургического комбината имени Ильича. В результате этого по меньшей мере десять человек погибли.

Россияне отчитывались о 1,7 тыс. мариупольцев, вовлеченных в разборы завалов на меткомбинате, идущих впереди саперов РФ.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Мариупольский меткомбинат им. Ильича Война России против Украины

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