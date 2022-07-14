Оккупанты частично возобновили в Мариуполе мобильную связь и интернет
Разрушения в Мариуполе после российских обстрелов (Фото:bel_fayette/Twitter)
Cоветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты частично восстановили мобильную связь и интернет в Мариуполе.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Андрющенко отметил, что российские оккупанты используют собственное оборудование, но заявляют, что связь появилась благодаря боевикам так называемой «ДНР».
«Появилась связь: телефонная связь, есть частично по городу вай-фай, частично некоторые дома уже получили скоростной интернет. И 4G тоже частично появился. Они говорят, что эта связь „ДНРовская“, но можно называть как угодно, но это точно российский сателлит», — заявил Андрющенко.
Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.
После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.
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