Оккупанты частично возобновили в Мариуполе мобильную связь и интернет 14 июля, 03:11 Разрушения в Мариуполе после российских обстрелов (Фото:bel_fayette/Twitter)

Cоветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты частично восстановили мобильную связь и интернет в Мариуполе.



Об этом сообщает Радио Свобода.

Андрющенко отметил, что российские оккупанты используют собственное оборудование, но заявляют, что связь появилась благодаря боевикам так называемой «ДНР».

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«Появилась связь: телефонная связь, есть частично по городу вай-фай, частично некоторые дома уже получили скоростной интернет. И 4G тоже частично появился. Они говорят, что эта связь „ДНРовская“, но можно называть как угодно, но это точно российский сателлит», — заявил Андрющенко.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.

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