«Вонь и гноение». В Мариуполе оккупанты устроили свалку возле штаба Единой России 2 июня, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты устраивают свалки во дворах многоэтажек в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты устраивают свалки во дворах многоэтажек в захваченном Мариуполе.

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Об том у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, одна из таких свалок обустроена в Кальмиусском районе по адресу проспект Металлургов 182. Оккупанты фактически свозят и вываливают мусор среди зданий.

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«Последствия с учетом погоды ясны — вонь, гноение, растекание по улицам. Интересная деталь — свалка обустроена в 100 метрах от гуманитарного штаба Единой России», — написал Андрющенко.

Также он предупредил о риске расконсервации старого мусорного полигона по ул. Флотской, который был закрыт из-за риска обвала общегородского канализационного коллектора под ним.

«Сейчас начинают завозить строительный мусор после разбора завалов, что вновь представляет такую угрозу. В случае повреждения коллектора вся канализация пойдет не за пределы города (фактически сейчас в море), а по Приморскому району Мариуполя. Вопрос вспышки эпидемии становится вопросом недель, если не дней», — подчеркнул Андрющенко.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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